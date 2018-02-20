السعودية ترفض اقتراحا قطريا باتفاق أمني على غرار الاتحاد الأوروبي

2018-02-20 - 2:55 م

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الاثنين إن السعودية غير مهتمة بالمشاركة في تحالف أمني إقليمي على غرار الاتحاد الأوروبي مثلما اقترحت قطر.

كان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قال يوم الجمعة إنه ينبغي لدول الشرق الأوسط تنحية خلافاتها جانبا وإبرام اتفاق أمني على شاكلة الاتحاد الأوروبي من أجل إبعاد المنطقة عن حافة الهاوية.

ودعا الشيخ تميم المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط الدبلوماسي على الدول المعنية من أجل تحقيق ذلك. لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وقال الجبير في فيينا على هامش اجتماع مع نظيره النمساوي "لدينا بالفعل هيكل قائم" في إشارة إلى مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس قبل 36 عاما.

وفرضت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر عقوبات تتعلق بالسفر والتجارة على قطر منذ سبعة أشهر بسبب اتهامات للدوحة بأنها تدعم الإرهاب وإيران غريمتهم في المنطقة. وتنفي قطر هذه الاتهامات.

وأخفقت جهود من جانب الولايات المتحدة والكويت لإنهاء الخلاف في تحقيق أي نتائج.

وقال الجبير "نأمل أن يفعل القطريون الصواب ويوقفوا دعمهم للإرهاب... إذا فعلوا ذلك سيصبحون عضوا مرحبا به في مجلس التعاون الخليجي ويمكننا حينها المضي قدما لتحسين الأمن لنا جميعا".