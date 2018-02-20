داعش تقتل 27 من الحشد الشعبي في كمين قرب كركوك

2018-02-20 - 2:57 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت الشرطة العراقية وقادة بقوات الحشد الشعبي يوم الإثنين إن مقاتلين من تنظيم داعش نصبوا كمينا لقافلة لقوات الحشد المدعومة من الحكومة قرب مدينة كركوك في شمال البلاد يوم الأحد فقتلوا ما لا يقل عن 27 منهم.

وأعلنت داعش مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال مسؤول أمني إن القوات العراقية تلاحق مقاتلي داعش الذين تنكروا في زي الشرطة لشن الهجوم.

ونعى رئيس الوزراء حيدر العبادي القتلى وأمر قوات الأمن بضبط المسؤولين عن مقتلهم ليمثلوا أمام العدالة.

وقال في بيان "نتقدم بالتعازي لعوائل الشهداء المغدورين من هيئة الحشد الشعبي... ونؤكد إصدار أوامر بملاحقة الجناة والقصاص منهم".

وشنت القوات العراقية عملية هذا الشهر لتعزيز سيطرتها على منطقة جبلية قرب مدينة كركوك النفطية ليتسنى استخدامها كطريق عبور لشاحنات النفط العراقية المتجهة إلى إيران. وتنشط جماعتان مسلحتان بالمنطقة.

وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول النصر على داعش التي سيطرت على ثلث أراضي البلاد تقريبا في 2014. لكن التنظيم ما زال ينفذ هجمات وتفجيرات في بغداد ومناطق أخرى من العراق.