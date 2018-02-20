صندوق النقد الدولي يرى أن البحرين والكويت وعمان وقطر ستحتاج إلى أكثر من عام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة
2018-02-20 - 3:30 م
مرآة البحرين (خاص): قال صندوق النقد الدولي إنّ البحرين والكويت وعمان وقطر قد تحتاج إلى أكثر من عام ونصف لفرض ضريبة القيمة المضافة والتي ستكون 5%.
وقال عبد الحق الصنهاجى، نائب مدير الشئون المالية العامة فى صندوق النقد الدولي، لصحيفة ذا ناشيونال إنّ الدول قد تحتاج إلى وقت يتجاوز ذاك المتوقع في أعقاب اتفاق مجلس التعاون الخليجي على تطبيق الضريبة في العام 2016.
وكانت المجموعة قد قالت إن الدول سيكون لديها مجال لأواخر العام 2018 لتطبيق الضريبة، غير أن الخطوات التشريعية والإدارية كانت بطيئة في بعض الحالات.
وقال الصنهاجي إنه "على المستوى التقني، يجب أن تكون [الدول] جاهزة خلال عام ونصف" مضيفًا أنه "سيكون هناك بالطبع مسألة وجود إرادة سياسية لتطبيقها".
وفي البحرين، علقت الحكومة مسألة تطبيق الضريبة حتى قيام لجنة مشتركة بين مجلس الوزراء والبرلمان بالتوافق على آلية لمساعدة البحرينيين ذوي الدخل المنخفض على تحمل آثار ذلك.
وكانت السعودية والإمارات حتى الآن قد طبقتا الضريبة، وصرحت عمان أنّها ستطبقها في العام 2019.
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