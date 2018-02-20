رويترز: محافظ مصرف البحرين المركزي يقول إن مزيدا من التقشف يبدو حتميا في البلاد

2018-02-20 - 10:44 م

مرآة البحرين (رويترز): قال محافظ مصرف البحرين المركزي يوم الثلاثاء إن النمو الاقتصادي لبلاده قد يتسارع بفضل تعافي أسعار النفط منذ منتصف 2017 لكنه نبه إلى ضرورة أن تتوخى الحكومة الحذر فيما يتعلق بعجز الميزانية.

وقال المحافظ رشيد محمد المعراج خلال مؤتمر استثماري في البحرين إنها مسألة وقت فحسب قبل أن تبدأ البحرين العمل بضريبة القيمة المضافة لتقوية إيرادات الدولة.

والأوضاع المالية العامة للبحرين من بين الأضعف في دول الخليج العربية الست الغنية المصدرة للنفط. وتضع وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى ديون البحرين ضمن الفئة "العالية المخاطر". وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الحكومة عجزا قدره 11.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

والمعارضة السياسية الداخلية أحد العوامل التي تبطئ الإصلاحات الرامية إلى تقليص العجز. وفي الشهر الماضي، قال مسؤولون إن الحكومة لن تمضي قدما في تنفيذ إجراءات تقشفية جديدة حتى يوافق البرلمان على نظام جديد لتعويض المواطنين عن ارتفاع تكلفة المعيشة.

وعلى الرغم من ذلك، قال المعراج يوم الثلاثاء إن مزيدا من التقشف يبدو حتميا. وتابع أن فرض ضريبة القيمة المضافة التي طبقتها السعودية ودولة الإمارات الشهر الماضي هو مسألة وقت فحسب، بينما تدرس السلطات كيفية إصلاح الدعم بطريقة عادلة.

وأضاف المعراج أن هناك توازنا بالغ الدقة بشأن كيفية التعامل مع الوضع المالي، بين الكبح والتعامل بلطف مع المشكلات المالية.

وتغطي البحرين عجز الميزانية جزئيا من خلال الاقتراض الخارجي. وقال المعراج إن الحكومة ستعود إلى سوق الدين قريبا، لكنه أقر بأن زيادة أسعار الفائدة العالمية تشكل تحديا لخطط إصدار السندات.

وأكد التزام البحرين بربط عملتها الدينار بالدولار، وقال إن هذا الربط سيستمر في المستقبل المنظور ما دامت البلاد تعتمد بشدة على إيرادات النفط.

وارتفع النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين إلى 3.6 في المئة في الربع الثالث من 2017 مقارنة مع نمو معدل بلغ 3.5 في المئة في الربع الثاني.

ولفتح مصادر جديدة تساهم في النمو الاقتصادي، قال المعراج إن المصرف المركزي يشارك في قطاعات عديدة في ظل سعيه للعب دور محفز بعيدا عن دوره التقليدي.

وأشار إلى التكنولوجيا المالية الجديدة، حيث خلقت البحرين "بيئة رقابية تجريبية" للشركات في مجالات مثل العملات الرقمية لاختبارها. وقال المعراج إن المركزي مهتم جدا بالعملات الرقمية ويريد أن يرى مزيدا من المبادرات في هذا المجال.

وتابع أن المركزي مستعد لتحمل بعض المخاطر في التكنولوجيا المالية، لكنه سيؤكد كمنظم قدرته على وضع قواعد تنظيمية ذكية.