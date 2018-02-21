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البحرين: محكمة استئناف عسكرية تنظر اليوم في إعدام 6 أشخاص... والنطق بالحكم على رجب
المحاكم العسكرية
2018-02-21 - 6:12 ص
مرآة البحرين: من المقرر أن تقضي محكمة استئناف عسكرية اليوم الأربعاء (21 فبراير/ شباط 2018) بحكمها في إعدام 6 بحرينيين دينوا في محاكمة سريعة بالتخطيط لاغتيال قائد الجيش خليفة بن أحمد آل خليفة.
المتهمون الذين لم يتمكنوا خلال عام كامل من اعتقالهم من لقاء محامين، نفوا الاتهامات التي وجهت لهم، وقالوا إنهم تعرضوا للتعذيب لأشهر متواصلة حتى يتم إجبارهم على الإدلاء باعترافات تدينهم أمام المحاكم.
وفي السياق ذاته، ينتظر أن تنطق محكمة الجنايات بحكمها بحق الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب على خلفية تغريدات.
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