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السجن 5 سنوات للحقوقي البارز نبيل رجب بسبب تغريدات انتقدت حرب اليمن والتعذيب في سجون البحرين
2018-02-21 - 11:58 ص
مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية (الأربعاء 21 فبراير/شباط 2018) بحبس رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الحقوقي البارز نبيل رجب 5 أعوام بسبب تغريدات انتقد فيها حرب اليمن، والتعذيب في سجن جو.
ويقضي رجب حاليا حكما بالسجن لسنتين، في قضية مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية تحدث فيها عن انتهاكات حقوق الإنسان والوضع الحقوقي في البحرين.
والحكم الجديد سيضاف إلى الحكم القديم، ليكون مجموع مدد أحكامه 7 أعوام، يتم احتسابها منذ اعتقاله في 16 يونيو/حزيران 2016.
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