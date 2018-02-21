» اقتصاد
وزير المالية البحريني: الانتهاء من ترتيبات ضريبة القيمة المضافة بنهاية 2018
2018-02-21 - 12:11 م
مرآة البحرين (رويترز): قال وزير المالية البحريني أحمد بن محمد آل خليفة يوم الأربعاء إن حكومة بلاده تستهدف الانتهاء من جميع الاستعدادات بنهاية العام الحالي لبدء العمل بضريبة القيمة المضافة مع سعيها لتنويع الإيرادات بدلا من الاعتماد على النفط وتقوية مالية الدولية.
كانت المعارضة السياسية المحلية من بين الأسباب التي حالت دون تطبيق الضريبة حتى الآن. وفي الشهر الماضي قال المسؤولون إن الحكومة لن تمضي قدما في إجراءات تقشف جديدة إلى أن يوافق البرلمان على نظام جديد لتعويض المواطنين عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
وذكر الوزير أحمد آل خليفة، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر استثماري في البحرين، أن الحكومة ستعمل مع البرلمان بشأن ضريبة القيمة المضافة التي قال إنه ليس من المتوقع أن تضر بالنمو الاقتصادي.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2018-02-21رئيس ممتلكات البحرين: نجري محادثات للاستثمار في صندوق رؤية
- 2018-02-20صندوق النقد الدولي يرى أن البحرين والكويت وعمان وقطر ستحتاج إلى أكثر من عام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة
- 2018-02-0935 ألف عضوية يحق لها التصويت في انتخابات غرفة التجارة
- 2018-02-08المشاريع المتعثرة فشلت في بيع "بوابة أمواج" بمزاد علني ثلاث مرات وخفضت السعر المبدئي 13.5 مليون دينار
- 2018-02-07وزير النفط يعلن عن توجه لمراجعة أسعار البنزين بصورة دورية
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus