وزير المالية البحريني: الانتهاء من ترتيبات ضريبة القيمة المضافة بنهاية 2018

2018-02-21 - 12:11 م

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير المالية البحريني أحمد بن محمد آل خليفة يوم الأربعاء إن حكومة بلاده تستهدف الانتهاء من جميع الاستعدادات بنهاية العام الحالي لبدء العمل بضريبة القيمة المضافة مع سعيها لتنويع الإيرادات بدلا من الاعتماد على النفط وتقوية مالية الدولية.

كانت المعارضة السياسية المحلية من بين الأسباب التي حالت دون تطبيق الضريبة حتى الآن. وفي الشهر الماضي قال المسؤولون إن الحكومة لن تمضي قدما في إجراءات تقشف جديدة إلى أن يوافق البرلمان على نظام جديد لتعويض المواطنين عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

وذكر الوزير أحمد آل خليفة، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر استثماري في البحرين، أن الحكومة ستعمل مع البرلمان بشأن ضريبة القيمة المضافة التي قال إنه ليس من المتوقع أن تضر بالنمو الاقتصادي.