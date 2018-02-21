رئيس ممتلكات البحرين: نجري محادثات للاستثمار في صندوق رؤية

2018-02-21 - 12:22 م

مرآة البحرين (رويترز): قال الرئيس التنفيذي لصندوق ممتلكات البحريني إن صندوق الثروة السيادي يجري محادثات في مرحلة مبكرة للاستثمار في صندوق الاستثمار المباشر التابع لمجموعة سوفت بنك والذي يستهدف قطاع التكنولوجيا.

وقد ينضم ممتلكات إلى صناديق خليجية أخرى مثل صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي الرئيسي في السعودية، وصندوق مبادلة في أبوظبي اللذين استثمرا في صندوق رؤية للاستثمار المباشر البالغة قيمته 93 مليار دولار.

وأبلغ محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لممتلكات رويترز في مقابلة "نتحدث معهم، ولم نقطع أي تعهد حتى الآن".

وأضاف "أعتقد أنه مثير للاهتمام الشديد، وكثير من الناس وضعوا بالفعل قدرا كبيرا من الاستثمارات".

هذا الاستثمار المحتمل في الصندوق التابع لسوفت بنك سيكون علامة جديدة على التنوع الجغرافي لممتلكات، وإن كانت الغالبية العظمى من استثمارات الصندوق ما زالت في البحرين.

ويملك الصندوق البحريني حصص الدولة في شركات من بينها ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، ولديه محفظة تزيد قيمتها على عشرة مليارات دولار.

وخارج البحرين، استثمر الصندوق في شركات مثل مجموعة مكلارين التي مقرها المملكة المتحدة ومجموعة كيه.أو.إس الإيطالية للرعاية الصحية.

غير أن صندوق ممتلكات لا يتطلع إلى فرص استثمارية في الأسواق المبتدئة، حيث قال رئيسه التنفيذي "لسنا صندوق ثروة سياديا مغامرا، لا نتحمل الكثير من المخاطرة، بل نبحث عن الاستثمارات الراسخة التي نعرف أنها تتمتع بالإدارة وحكومة الشركات والشفافية".

وفي الخليج، يدرس ممتلكات عددا من الفرص في السعودية بدءا من الطرح العام الأولي المتوقع لشركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية. وعن ذلك قال الكوهجي "عندما يحين وقته سننظر فيه".

قال المسؤولون السعوديون إن الحكومة تخطط لبيع ما يصل إلى خمسة بالمئة من أسهم أرامكو في واحدة أو أكثر من البورصات الأجنبية بجانب بورصة الرياض، في طرح عام أولي قد تجمع منه 100 مليار دولار.

وقال الكوهجي "السعودية قصة جذابة جدا ومثيرة للاهتمام الشديد، وستعطي دفعة للمنطقة. وفي البحرين سنستفيد كثيرا من ذلك، فاقتصاداتنا متقاربة جدا".

تدرس ممتلكات، التي اقترضت بكثافة في الماضي، خيارات تمويل محتملة أيضا على الرغم من أنه ليس عليها ديون مستحقة هذا العام. وفي عام 2014 أصدر الصندوق صكوكا بقيمة 600 مليون دولار وجمع قرضا بقيمة 500 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي "هذا العام لا نحتاج للاقتراض، لكننا ننتهز الفرصة إذا كانت الظروف مواتية".

"لدينا آجال استحقاق ستحل العام المقبل والعام الذي يليه، ودائما نتشاور مع مستشارينا".

وأضاف أن الاقتراض الجديد المحتمل سيستخدم في إعادة تمويل ديون قائمة لا لزيادة المديونيات في ميزانية الصندوق.