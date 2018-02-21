أ ف ب: حكم بسجن الناشط البحريني نبيل رجب خمس سنوات في قضية التغريدات

2018-02-21 - 12:25 م

مرآة البحرين (أ ف ب): قضت محكمة بحرينية الأربعاء بسجن الناشط البارز نبيل رجب لمدة خمس سنوات في قضية تغريدات معارضة للحرب على اليمن ومنتقدة للإجراءات القضائية في المملكة الخليجية، بحسب ما أفاد مصدر قضائي بحريني وناشطون حقوقيون.

وأوضح المصدر القضائي أن المحكمة الكبرى الجنائية دانت رجب بـ"إذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية"، في إشارة إلى السعودية التي تقود في اليمن تحالفا عسكريا في مواجهة الحوثيين منذ آذار/مارس 2015.

وبحسب بيان الادعاء، قام رجب بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات من خلال حسابه الخاص على تويتر "تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء وإذلالهم".

كما نشر رجب، وفقا للتهم التي وجهت إليه، تغريدات تضمنت "بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن التحالف العسكري من الدول الشقيقة" في اليمن.

والبحرين عضو في التحالف الذي تقوده السعودية والمتهم من قبل منظمات حقوقية بالتسبب بمقتل مدنيين في غارات نفذتها طائراته.

وكان رجب دين في تموز/يوليو الماضي في قضية أخرى تتعلق بـ"نشر شائعات والتضليل" وحكم عليه بالسجن لمدة عامين إثر مقابلات تلفزيونية انتقد فيها الحكومة البحرينية. وقد طعن في الحكم، لكن محكمة الاستئناف ومحكمة النقض أيدتاه.