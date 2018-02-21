2018-02-21 - 12:55 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية (الأربعاء 21 فبراير/شباط 2018) بسجن 5 من عائلة واحدة، بينهم 3 شقيقات، لمدة 3 سنوات في قضية "تستر" على مطلوبين.

وقال نشطاء إن محكمة أول درجة حكمت على الشقيقات (أمال علي، إيمان علي وفاطمة علي) بالإضافة إلى زوجي اثنتين منهم (محسن العالي، علي الشغل)، بالسجن 3 سنوات في قضية تستر على مطلوبين للسلطات في قضايا ذات خلفية سياسية.

وفي سياق متصل، حكمت محكمة بالسجن على المواطنة (مدينة علي) بالسجن 3 سنوات، في قضية تستر على مطلوب أيضاً.