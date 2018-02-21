الاستئناف العسكرية تؤيد أحكام الإعدام وإسقاط جنسية المتهمين بالتخطيط لاغتيال المشير

2018-02-21 - 1:21 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا العسكرية بتأييد أحكام الإعدام وإسقاط الجنسية والسجن الصادرة على المتهمين بالتخطيط لاغتيال قائد الجيش المشير خليفة بن أحمد آل خليفة.

كما قضت المحكمة العسكرية بتخفيف عقوبة مستأنفين للسجن 5 سنوات بدلا من سبع، ووقف الاستئناف ضد 5 متهمين صدرت ضدهم أحكاما غيابية وذلك لحقهم الطعن بالمعارضة، ورفضت استئناف النيابة العسكرية ضد 5 متهمين برأتهم محكمة أول درجة.

وكانت محكمة عسكرية (أول درجة) قضت في 25 ديسمبر/كانون الأول 2017 بالإعدام والسجن 15 عاما مع إسقاط الجنسية عن "مبـارك عـادل مبارك مهـنا، فاضـل السيد عباس حسن رضي، السيد علـوي حسيـن علوي حسين، محمـد عبدالحسن أحمد المتغـوي، السيدمرتضى مجـيـد رمضـان علوي (السـندي)، الشيخ حبـيب عبدالله حسن علي(الجـمري)".

كما قضت المحكمة بالسجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية عن "محمد عبدالحسن صالح الشهابي، محمد عبدالواحد محمد النجار، حسين محمد أحمد شهاب، محمد يوسف مرهون العجمي، حسين على محسن بداو، السيد محمد قاسم محمد، علي جعفر حسن الريس"، فيما قضت ببراءة "علـــي أحمد خليفـــة سلمان (الكربـابـادي)، حســين عصـام حسين الدرازي، منتظـر فـوزي عبدالكريم مهدي، رامي أحـمـد علي الأريش، محمد عبدالله إبراهيـم عباس".