الخارجية الأميركية : سنواصل محادثاتنا مع حكومة البحرين بشان قضية نبيل رجب (فيديو)

2018-02-21 - 1:30 م

مرآة البحرين (خاص): أكدت المتحدث باسم الخارجية الأميركية السيدة هيذر نويرت أن "الخارجية الأميركية ستواصل محادثاتها مع حكومة البحرين لتعرب عن قلقها الشّديد بشأن قضية نبيل رجب".

كلام نويرت جاء ردًا على سؤال موجه إليها من قبل الصحافة، قالت فيه إن "ممثلًا عن السفارة الأميركية حضر جلسة الاستماع الأخيرة (السابقة لجلسة يوم أمس)، ونعلم أنهم رفضوا طلب الاستئناف في 15 يناير/كانون الثاني 2018، أي منذ ما يفوق الشهر تقريبًا".

وأضافت "نعرب عن خيبة أملنا الشديدة لكونهم في محكمة النقض (التمييز) قرروا تأييد الحكم ضد نبيل رجب. إنه مدافع بارز عن حقوق الإنسان" لافتة إلى أن الحكم ضده يصل إلى عامين في السجن و"نعلم أن هناك حكمًا آخر بسبب نشاطه على تويتر".

الجدير ذكره أن كلام الخارجية الأمريكية جاء قبل يوم من محاكمة نبيل رجب، حيث قضت محكمة بسجنه 5 أعوام بسبب تغريدات تنتقد حرب اليمن والتعذيب في سجن جو بالبحرين.