رويترز: الحكم بالسجن خمسة أعوام على حقوقي بحريني بارز

2018-02-21 - 2:12 م

مرآة البحرين (رويترز): قال محامي الناشط الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب إن محكمة قضت يوم الأربعاء بسجنه خمسة أعوام بعد إدانته بانتقاد الحكومة على تويتر.

جاء الحكم على رجب، أحد قيادات الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي شهدتها البحرين في عام 2011، بسبب تغريدات على تويتر انتقد فيها الضربات الجوية في اليمن التي ينفذها التحالف بقيادة السعودية وتشارك فيه البحرين. كما اتهم سلطات السجون البحرينية بممارسة التعذيب.

واستندت الاتهامات إلى قوانين تجرم "إهانة بلد مجاور" و"إهانة هيئة قانونية".

ولم يرد تعقيب من الحكومة البحرينية على الحكم.

ويقضي رجب حكما بالسجن عامين بعد اتهامه بالقول في مقابلة في يناير/كانون الثاني 2015 إن البحرين تعذب سجناء سياسيين.

وقال الناشط سيد أحمد الوداعي الذي يعمل مع معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن في بيان يوم الأربعاء‭‭‭ ‬‬‬إن محاكم البحرين "تحد من حرية التعبير بردع المواطنين البحرينيين عن انتقادات سلطاتها".

وتابع "بدلا من مكافأة نبيل رجب على شجاعته التي تستحق الثناء في الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان وتأييده للسلام.. اختارت السلطات" معاقبته.