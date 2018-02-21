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التحقيقات تخلي سبيل أمين عام "الوحدوي" بعد التحقيق معه
2018-02-21 - 2:20 م
مرآة البحرين: أخلت إدارة التحقيقات الجنائية (الأربعاء 21 فبراير/شباط 2018) سبيل أمين عام جمعية التجمع الوحدوي، الناشط حسن المرزوق وذلك بعد التحقيق معه.
وكان المرزوق تلقى استدعاء أمس الثلاثاء، يطلب منه المثول صباح اليوم للتحقيق في قسم الجرائم الإلكترونية التابع لإدارة التحقيقات الجنائية.
ولم يتضح بعد أسباب الاستدعاء، وطبيعة الاتهامات التي وجهت له في التحقيق.
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