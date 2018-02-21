البحرين: مرسوم ملكي ينقل خدمات الإسعاف للداخلية

2018-02-21 - 4:05 م

مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما نقل على إثره خدمات الإسعاف لوزارة الداخلية، بعد أن كانت تابعة لوزارة الصحة منذ إنشائها.

وجاء في المرسوم الملكي رقم 11 لسنة 2018 عن إنشاء وتنظيم مركز الإسعاف الوطني أنه " يهدف إلى إدارة عملية الإسعاف في مملكة البحرين من خلال التحكم والسيطرة على خدمات الإسعاف، والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الطبية للمرضى والمصابين قبل الدخول إلى كل المستشفيات العامة، كما يهدف المركز إلى الارتقاء بخدمات الإسعاف والمسعفين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية".

ووفق المرسوم فإنه يجوز للمركز أن "يقدم خدمات إسعاف خاصة للفعاليات الرياضية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها من الفعاليات غير الرسمية الأخرى التي ينظمها القطاع العام أو القطاع الخاص في المملكة، ويحدد وزير الداخلية قيمة مقابل هذه الخدمات".

ويكون للمركز رئيس تنفيذي (بدرجة وكيل مساعد)، ويصدر وزير الداخلية القرارات واللوائح والتعليمات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها المركز، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً أمام وزير الداخلية عن سيْر أعمال المركز. ويكون للمركز اعتماد مالي يُدرج ضمن ميزانية وزارة الداخلية يكون كافيًا لتغطية نفقات إدارته وتحقيق أهدافه.