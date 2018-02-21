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وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط يعرب عن قلقه إزاء الحكم ضد نبيل رجب
2018-02-21 - 10:18 م
مرآة البحرين: أعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط "أليستر بيرت" عن قلقه إزاء الحكم الأخير الصادر بحق نبيل رجب.
وفي بيان رسمي نشر على موقع الخارجية البريطانية الرسمي (21 فبراير/ شباط 2018)، قال "بيرت"، "إنني قلق إزاء عقوبة السجن لمدة خمس سنوات التي أصدرتها المحكمة الجنائية العليا في البحرين اليوم ضد السيد نبيل رجب، بالإضافة إلى الحكم بالسجن لمدة سنتين الذي صدر في حقّه في يوليو/ تموز 2017،" لافتًا أنّ "رجب الآن يملك الحق في الاستئناف ضد هذا الحكم الأخير".
وأكّد "بيرت" أنّ "المملكة المتّحدة تحث البحرين على حماية حرية التعبير لجميع مواطنيها، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية".
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