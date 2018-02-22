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الاتحاد الأوروبي يدعو البحرين إلى الإفراج عن نبيل رجب ويحث على استئناف المصالحة الوطنية
متظاهرون يرفعون صورة لنبيل رجب غرب العاصمة المنامة (أرشيفية)
2018-02-22 - 3:40 ص
مرآة البحرين: دعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج عن الحقوقي البحريني نبيل رجب، تعليقا على حكم جديد بسجنه 5 سنوات أخرى، صدر صباح يوم أمس الأربعاء 21 فبراير/شباط 2018.
وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في البحرين على المساهمة في استئناف الحوار بهدف استئناف عملية المصالحة الوطنية بطريقة سلمية وبناءة.
البيان الصادر عن المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، قال إن قضية نبيل رجب أصبحت رمزا للمدافعين عن حقوق الإنسان واحترام حرية التعبير في البحرين وخارجها، واعتبر الحكم الجديد، فضلا عن القضايا المفتوحة الأخرى ضدّه، متنافية مع التزامات حكومة البحرين في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لانتخابات برلمانية جديدة.
وكرّر الاتحاد الأوروبي مرة أخرى دعوته إلى الإفراج عن رجب، حتى وإن كان لأسباب إنسانية بسبب تدهور حالته الصحية.
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