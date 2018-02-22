رويترز: حكومة البحرين تختار بنوكا لترتيب إصدار سندات دولية جديدة

2018-02-22 - 4:03 ص

مرآة البحرين (رويترز): قالت مصادر مطلعة، اليوم (أمس) الأربعاء، إن حكومة البحرين اختارت بنوكا لترتيب إصدار مزمع لسندات دولية.

وأضافت المصادر أنه تم اختيار بنوك بي.إن.بي باريبا، وسيتي، وجيه.بي مورجان لترتيب الصفقة، بجانب بنك الخليج الدولي، وبنك البحرين الوطني.

ولم يرد مصرف البحرين المركزي على طلب للتعليق حتى الآن.

وتغطي الحكومة جزءا من عجز الميزانية الناجم عن هبوط أسعار النفط من خلال الاقتراض الخارجي، وقال مسؤولون أمس الثلاثاء، إن المملكة ستعود قريبا إلى أسواق الدين لجمع تمويل.

وساهمت نفس البنوك الخمسة في ترتيب سندات للبحرين بقيمة ثلاثة مليارات دولار في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، بما في ذلك سندات لأجل 12 عاما بقيمة 1.25 مليار دولار، وأخرى لأجل 30 عاما بقيمة 900 مليون دولار، إلى جانب سندات إسلامية (صكوك) بقيمة 850 مليون دولار.