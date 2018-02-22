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«رايتس ووتش» تعتبر الحكم على نبيل رجب فصلا من فصول الاضطهاد
نبيل رجب
2018-02-22 - 5:05 ص
مرآة البحرين: دانت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء (21 فبراير/ شباط 2018) الحكم على الناشط البحريني البارز نبيل رجب بالسجن 5 سنوات.
وقالت مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن "حكم السجن الجديد بحق نبيل رجب ليس سوى آخر فصل من سنوات من الاضطهاد والجهود الرامية إلى إسكاته فقط لجهوده الرامية إلى تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان".
وأضافت ويتسن "لا يجب ان يواجه رجب هذه الاتهامات أو يقضى يوما في السجن".
ويستند الحكم الجديد إلى تغريدات رجب عن العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن والتي قتلت آلاف المدنيين، وبسبب تغريدات انتقد فيها التعذيب في سجن جو المركزي بالبحرين.
ويقضي رجب حكما بالسجن عامين بسبب تغريدات انتقد فيها تغذية الأجهزة الأمنية عناصرها بأفكار متطرفة.
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