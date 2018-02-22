غرفة التجارة تفتح باب الترشح غدا الجمعة ولمدة 3 أيام

2018-02-22 - 1:37 م

مرآة البحرين: أعلنت لجنة الانتخابات للدورة 29 لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة اعتبارا من يوم غد (الجمعة 23 فبراير) الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، ولمدة ثلاثة أيام، أي حتى يوم الأحد 25 فبراير.

ودعت اللجنة أعضاء الغرفة الذين يرغبون بالترشح لانتخابات لغرفة إلى مراجعة مبنى الغرفة للحصول على استمارة التشريح المعتمدة من لجنة الانتخابات و"استيفاء باقي الإجراءات"، لافتة إلى أنه يمكن أيضا الحصول على هذه الاستمارة من الموقع الإلكتروني للغرفة.