أمانة العاصمة أصدرت 2568 رخصة بناء خلال 2017

2018-02-22 - 2:01 م

مرآة البحرين: قالت مديرة الخدمات الفنية شوقيه ابراهيم حميدان أن عدد رخص البناء التي أصدرتها أمانة العاصمة خلال العام 2017 بلغت الـ"2568" رخصة، شملت مبانٍ ومشاريع سكنية، واستثمارية، وخدمات ومرافق عامة، وصناعية، ومشاريع اسكان، ومشاريع ذات طبيعة خاصة، وخدمية بالإضافة إلى مبانٍ أخرى، وبيَّنت أن المساحات الإجمالية لتلك الأبنية بلغت "2.25" مليون متراً مربعاً، غالبيتها للعمارات السكنية الاستثمارية حيث شكلت 46%، تليها مناطق المشروعات ذات الطبيعة الخاصة بنسبة 26%، ثم السكن الخاص والمتصل بنسبة 18%.

وأوضحت في تصريح صحفي أن المعدل الشهري لإصدار رخص البناء في أمانة العاصمة يبلغ "214" رخصة، أي ما يعادل تقريبا إصدار "10" رخص بناء يوميا، مشيرة إلى أن "1004" رخصة صدرت للتعمير في المناطق السكنية، "1113" رخصة لبناء خدمات ومرافق عامة، "300" رخصة لعمارات سكنية واستثمارية، "47" رخصة لصناعات خفيفة، "27" رخصة للمشاريع الاسكانية، "54" رخصة للبناء في المناطق ذات طبيعة خاصة، إضافة إلى "20" رخصة للبناء في المناطق الخدمية التجارية.