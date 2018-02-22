ألمانيا تشعر بقلق بالغ إزاء الحكم على الناشط البحريني نبيل رجب

2018-02-22 - 2:45 م

مرآة البحرين (خاص): أعربت حكومة ألمانيا الاتحادية عن قلقها البالغ إزاء الحكم على الحقوقي البارز نبيل رجب وناشدت الحكومة البحرينية "للوفاء بالتزاماتها بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وقالت باربل كوفلر، وهي مفوضة الحكومة الاتحادية الألمانية لحقوق الإنسان، إن "الحكم على الناشط البحريني من أجل حقوق الإنسان والسياسي المعارض نبيل رجب بالسّجن خمسة أعوام بسبب تصريحاته على تويتر أمر يثير القلق البالغ نظرًا للتقارير المتعددة التي تثير شكوكًا بشأن سيادة القانون".

وأضافت كوفلر أنّه "يجب على كل حكومة أن تواجه انتقاد مواطنيها وتتعامل مع الانتقادات الحقيقية. فحرية التعبير وحرية الصّحافة تتمتعان بحماية دستورية في البحرين أيضًا، ويجب أن يكون هناك مجال في وسائل التّواصل الاجتماعي للتّحدث علنًا عن المظالم والتطورات غير المرغوب بها".

ودعت كوفلر "حكومة البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

كما أعربت المفوضة عن قلقها الشّديد بشأن "قرار يوم أمس في البرلمان البحريني بسحب حق الترشح من الأعضاء السّابقين في الجماعات السّياسية التي تم حلّها" لافتة إلى أنّ "هذا ينطوي على خطر [خلق] المزيد من الانقسام في المجتمع" ودعت حكومة البحرين إلى عدم التّوقيع على هذا القانون.