2018-02-22 - 3:04 م

مرآة البحرين (خاص): صدر عن «مرآة البحرين» النسخة السابعة من كتابها السنوي "حصاد الساحات" والذي يلخص أهم وأبرز الأحداث السياسية التي حصلت خلال العام السابع لثورة 14 فبراير في البحرين.

وسنويا يحوي هذا الكتاب توثيقاً زمنيا وتقريريا للأحداث السياسية التي وقعت في البحرين خلال عام، وقد كان حصاد 2011، أول كتاب مطبوع يصدر عن ثورة 14 فبراير.

وقد نشر الحصاد على موقع مرآة البحرين بشكل تدريجي في آخر يومين من العام 2017، وصدر مطبوعا في فبراير/شباط 2018.

ويحوي الكتاب 4 أقسام هي: الحصاد السنوي، في العمق، بورترية، واليوميات السياسية"، وصدر باللغتين العربية والإنجليزية.

في القسم الأول «الحصاد السنوي» يحوي الكتاب أبرز أحداث العام حيث تتناول قضية "أحكام الإعدام، إعدام 3 نشطاء، قضية رضا الغسرة ورفاقه من الهروب من سجن جو إلى استشهادهم في عرض البحرين، حصاد الشهداء، حصاد إسقاط الجنسية، فض اعتصام الدراز، التعديل الدستوري الذي يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وأولى قضايا المحاكم العسكرية التي انتهت بالحكم على 6 بالإعدام بتهمة التخطيط لاغتيال المشير، قروب البسطة، استهداف الحريات الصحفية والإعلامية، إغلاق الوسط، تعذيب النشطاء وابتزازهم في جهاز الأمن الوطني، مواضيع عن الوضع الاقتصادي، حل وعد، وفاة بسيوني، والخلاف مع قطر".

أما القسم الثاني «في العمق»، فهو يحوي تقارير تفصيلية عن 6 مواضيع حصادية هي "الإعدام، الدراز، السجون، رضا الغسرة، قطر، ومبنى المخابرات".

وفي القسم الثالث «بورترية» استعرض الحصاد تقارير عن 5 شخصيات هي "الشيخ حسن سلطان الذي وضع على لائحة إرهاب خليجية، محمد سهوان الذي استشهد في السجن، خليل الحايكي أحد أبرز نشطاء البلاد القديم، شريف بسيوني صاحب التقرير الشهير، وقصة مريم التي انتظرت خطيبها لينهي محكوميته في السجن لتتزوجه بعد صبر طويل.

وفي القسم الرابع والأخير «اليوميات السياسية»، يتم استعراض أحداث العام، بشكل شهري، وفي كل شهر يتم استعراض أهم أحداثه.

الكتاب متوفر على:

متجر جملون

متجر نيل وفرات