منظمة العفو الدولية: الحكم الجديد ضد نبيل رجب يدل على ازدراء السلطات المطلق لحرية التعبير

2018-02-22 - 4:58 م

مرآة البحرين: قالت منظمة العفو الدولية إن الحكم الجديد الصادر ضد المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب بالسجن خمس سنوات، بسبب تعبيره عن آرائه سلميا عبر الإنترنت، يدل على ازدراء السلطات البحرينية المطلق لحرية التعبير.

وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، "إن إدانة نبيل رجب اليوم صفعة في وجه العدالة" وأكدت" أن هذه الحكم يظهر تصميم السلطات على سحق جميع أشكال المعارضة بلا رحمة، وإنها لا تدع مجالا للشك بشأن المدى المتطرف الذي هم على استعداد في الذهاب إليه من أجل إسكات النقاد السلميين" .

وقالت مرايف "يجب إلغاء هذا الحكم المخزي، ويجب على السلطات إسقاط جميع التهم المعلقة والإفراج فورا عن نبيل رجب. ومن الغريب تماما أن يضطر رجب إلى قضاء خمس سنوات أخرى في السجن لمجرد جرأة في التعبير عن آرائه عبر الإنترنت ".

وقد تعرض نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، للمضايقات بلا هوادة بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان، وقد دخل إلى السجن وخارجه منذ عام 2012 بتهم مختلفة تتعلق بنشاطه السلمي. وقد منع من مغادرة البحرين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

واعتقل نبيل رجب منذ يونيو/حزيران 2016 ويقضي حاليا حكما بالسجن لمدة سنتين على المقابلات التلفزيونية التي جرت معه عامي 2015 و 2016.