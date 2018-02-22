الملك يعينّ نجله سلمان بن حمد نائبا أول لرئيس مجلس العائلة المالكة

2018-02-22 - 5:47 م

مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الخميس 22 فبراير/شباط 2018 أمرا ملكيا بتعيين نجله ولي العهد سلمان بن حمد نائبا أول لرئيس مجلس العائلة المالكة.

ويشغل منصب رئيس مجلس العائلة الملك نفسه.

ويأتي هذا المنصب الجديد ليضاف لسلسلة المناصب التي يشغلها ولي العهد، وأهمها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس التنمية الاقتصادي.



