واشنطن تشعر بخيبة أمل من الحكم بسجن نبيل رجب

2018-02-23 - 1:29 ص

مرآة البحرين: قالت بعثة الولايات المتحدة للأمم المتحدة، إن واشنطن "تشعر بخيبة أمل من قرار البحرين سجن الناشط الحقوقي نبيل رجب".

وقالت البعثة في تغريدة على حسابها في تويتر، أرفقتها بصورة لرجب، إن الولايات المتحدة تكرر دعواتها السابقة لإطلاق سراحه، مضيفة أنه "لا ينبغي سجن أحد بسبب ممارسته لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".