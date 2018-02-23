فيديو: واشنطن تطالب بالإفراج الفوري عن نبيل رجب

2018-02-23 - 2:26 ص

مرآة البحرين (خاص): طالب الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الحقوقي البارز نبيل رجب، وذلك في أحدث تصريح لها عن الحكم الأخير الذي قضى بموجبه بسجن رجب 5 أعوام.

وقالت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت (الخميس 22 فبراير/شباط 2018) في مؤتمر صحفي إن "نبيل رجب حقوقي بحريني شهير، وهو غالبا ما يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وتويتر للحديث عن الطرق السلمية لتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان في الخليج".

وأضافت "المحكمة الكبرى الجنائية حكمت عليه في 21 فبراير بالسجن 5 سنوات بسبب تعليقات نشرها على حسابه في تويتر، وهناك قضية أخرى أيضا، أيدت فيها محكمة التمييز (النقض) حكما بسجنه سنتين فقط لانتقاده حكومة البحرين في لقاء تلفزيوني".

وأكملت "ممثلو الولايات المتحدة تمكنوا من حضور المحاكمتين، في 15 يناير و21 فبراير، أريد أن أكون واضحة في ذلك، إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل شديدة من الحكمين الصادرين بحق رجب، وتجدد مطالبتها بالإفراج الفوري عنه".

وتابعت "نحن عبرنا عن قلقنا بشكل متكرر عن القضيتين، وسنواصل حثنا حكومة البحرين على الالتزام بالتزاماتها الدولية في احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما فيها حرية التعبير عن الرأي".

وختمت بالقول "نحن على علم أن رجب قد لا يتمكن من الطعن على الحكم الصادر بحقه، وإن تمكن من ذلك فإننا نطالب حكومة البحرين بإجراءات تضمن المحاكمة العادلة والشفافة" على حد قولها.