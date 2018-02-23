محاكمة نبيل رجب كانت استهزاءً بالعدالة والحكم ضدّه «سريالي» (بيان للفدرالية الدولية ومركز البحرين)

2018-02-23 - 1:44 م

مرآة البحرين: وصف مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وهو تحالف بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، في بيان مشترك مع مركز البحرين لحقوق الإنسان، وصف الحكم الصادر بحق الحقوقي البحريني نبيل رجب، بأنه حكم «سريالي»، وأنّه جاء بعد محاكمة كانت في حد ذاتها استهزاء بالعدالة، حسب تعبير البيان.

وقال البيان إن الحكم يوضّح مرة أخرى القمع الحالي لأي صوت معارض في البحرين، حيث يقبع عشرات من النقاد حاليا في السجن، معتبرا أن البحرين اليوم تعيش تحت التعتيم. وكرر المرصد في البيان دعوته السلطات البحرينية إلى الإفراج عن رجب فورا ودون شروط، وكذلك إلى الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين.

وقال رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ديمتريس كريستوبولوس إن "نبيل رجب ليس مجرما، وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان وسجين سياسي."

الأمين العام للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب جيرالد ستابروك قال إن "هذا التحرش المستمر، الذي يوضح مرة أخرى الجهود الحثيثة للحكومة لإسكات المجتمع المدني البحريني كله، يجب أن يتوقف. ومن الضروري والعاجل أن يتأكد المجتمع الدولي من أن السلطات البحرينية لا تستطيع أن تفلت من حملاتها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان أكثر من هذا".

وكان نبيل رجب محتجزا بشكل تعسفي وفي زنزانة انفرادية قبل محاكمته، منذ 13 يونيو/حزيران 2016، على الرغم من تدهور حالته الصحية. وبعد إدخاله المستشفى، اتسمت عودته إلى السجن بإجراءات جديدة، وظروف احتجاز خطيرة ومهينة. وقد تعرّض للضرب عند وصوله، وتم إيقاظه من النوم لتفتيشه في منتصف الليل، كما تم مصادرة ممتلكاته وحلق رأسه. منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أودع رجب في جناح منفصل بسجن جو، بصحبة إرهابيين مدانين من داعش، معرضين سلامته للخطر.



