الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين يقول إن سباقات الفورمولا حققت عوائد بلغت مليار دولار خلال 10 سنوات

2018-02-23 - 1:48 م

مرآة البحرين: قال الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية سلمان بن عيسى آل خليفة إن حلبة البحرين حققت عوائد مالية ضخمة بلغت مليار دولار خلال عشر سنوات منذ عام 2009.

وأشار في تصريح صحفي إلى أن سباق الفورمولا1 لعام 2017 حقق رقما قياسيا في الإقبال الجماهيري على الحلبة خلال أيام السباق، إذ وصل عدد الزائرين إلى 93 ألف زائر في 3 أيام، فيما من المتوقع أن يزداد العدد خلال سباق العام الحالي 2018.

ويتنافى هذا التصريح مع الأرقام التي تتحدث عن خسائر مستمرة للحلبة، التي عادة ما تلجأ للحكومة التي تقدم لها مساعدات مالية، شأنها شأن طيران الخليج.