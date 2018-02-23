بالصور: عشرات الآلاف يشاركون في تشييع مهيب لشهداء الحرية بمدينة قم الإيرانية

2018-02-23 - 1:52 م

مرآة البحرين: شارك عشرات الآلاف في تشييع «شهداء الحرية» الثلاثة في مدينة قم الإيرانية، انطلاقا من حرم السيد فاطمة المعصومة (ع)، وذلك بعد صلاة الجمعة.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة مشاركة عشرات الآلاف من الإيرانيين وعشرات البحرينيين المقيمين في إيران، في تشييع مهيب للشهداء "ميثم محمد، سيد قاسم سيد خليل، وسيد محمود سيد عادل"، الذين استشهدوا في ظروف غامضة، في عرض البحر، أثناء فرارهم من البحرين لإيران.

وفي وقت سابق نعت الوفاق الشهداء الثلاثة ورابع مفقود (حسن علي إبراهيم)، وقالت إنهم حاولوا الهروب لإيران بسبب "انعدام الأمن والأمان لهم في وطنهم البحرين فخرجوا طالبين لأرض يأمنوا فيها على أنفسهم وحياتهم"، مؤكدة أن الشبان الثلاثة هم من "الشبان المطاردين الذين يعيشون تحت وطأة الملاحقات والضغط الأمني".