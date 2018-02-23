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الاستئناف: السجن 15 عاما لمتهم بزرع عبوة في كرانة
2018-02-23 - 2:00 م
مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، بتأييد الحكم بالسجن 15 سنة، لمتهم بزرع عبوة متفجرة تحت الأرض بساحة رملية بمنطقة كرانة، بموقع تمركز رجال الشرطة، وإلزامه بأداء مبلغ 1178.550 دينار بحريني.
وكانت محكمة أول درجة قضت بالسجن المؤبد على متهم، وعاقبت ثلاثة آخرين بالسجن 15 سنة والسجن 3 سنوات لمتهمين دون 18، مع الزام المتهمين بالتضامن بأداء مبلغ ألف و178.550 دينارا قيمة تلفيات أصيبت بها الدورية، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتزعم السلطات أن انفجارا وقع في 19 مارس/آذار 2015 في كرانة قرب مجمع تجاري، وأصيب ثلاثة رجال شرطة ووقعت تلفيات بدورية أمنية متمركزة بالمكان.
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