السجن سنة و3 سنوات لشقيقين بتهمة صنع قنبلة وهمية من علبة عصير وجالون بلاستيكي

2018-02-23 - 2:04 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالحبس 3 سنوات مع النفاذ على شاب بحريني، وحبس شقيقه سنة واحدة، بعد إدانتهما بصنع قنبلة وهمية من جالون بلاستيكي وعلبة عصير ووضعها على شارع الخدمات بتوبلي وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتقول السلطات إن الشقيقين قاما بصنع ووضع جسم وهمي لأشكال المتفجرات في شارع الخدمات بمنطقة توبلي، وكانت العبوة عبارة عن أنابيب كرتونية وأعواد ثقاب وأسلاك كهربائية وشريط لاصق مغطاة بكيس نايلون أسود، بقصد بث الرعب في نفوس المواطنين وزعزعة الاستقرار والإخلال بالأمن.