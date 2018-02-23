التربية تعلن عن فتح باب التوظيف للمعلمين

2018-02-23 - 2:07 م

مرآة البحرين: أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقدم لشغل وظائف سلك التدريس للعام الدراسي القادم 2019/2018 وذلك ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 25 فبراير الجاري ولغاية 7 مارس/آذار 2018.

وتضمنت التخصصات اللغة العربية، الرياضيات، نظام الفصل، التربية الأسرية، التربية الفنية، التربية الرياضية، التربية الموسيقية، بالإضافة إلى اللغة الفرنسية،الزراعة، العلوم العامة وتشمل (الكيمياء، الفيزياء، الأحياء)، والمواد الاجتماعية وتشمل التاريخ والجغرافيا.

كما أعلنت التربية حاجتها لعدد من تخصصات التربية الخاصة وتشمل الإعاقة الذهنية، الصم، صعوبات التعلم، التفوق العقلي، العلاج السلوكي، العلاج النطقي واضطرابات التوحد.

وفيما يتعلق بالمواد الصناعية المخصصة للذكور، فهي تتضمن كل من الإلكترونيات، الأجهزة الطبية، انشاءات وأعمال صحية، السيارات، الديزل، تشغيل مكني.

وحددت التربية التواريخ المخصصة للتقدم في مركز استقبال المراجعين بالمنامة بحسب التخصصات.