أمر ملكي بتعيينات جديدة لـ 68 قاضيا وعضو نيابة

2018-02-23 - 2:12 م

مرآة البحرين: صدر أمر ملكي برقم (13) لسنة 2018، بتعيينات قضائية وأعضاء نيابة عامة جدد ضم 68 قاضيا وعضو نيابة عامة، وقد تم تعيين 8 أعضاء نيابة عامة جدد من خريجي آخر دفعة بينهم وكيلتي نيابة حصلتا على المركزين الأول والثاني في الاختبارات حينها.

وفي مادته الأولى، صدر الأمر الملكي بتعيين كلا من القاضي عبدالله يعقوب عبدالرحمن، والقاضي عدنان عبدالله الشيخ الشامسي، والشيخ عدنان القطان والشيخ ناصر العصفور، وكيلا لمحكمة التمييز.

وفي المادة الثانية، يعين قاضيا بمحكمة التمييز كل من القاضي ثروت عبدالحميد حسن، والقاضي الدكتور يوسف الأكيابي والشيخ إبراهيم المريخي والشيخ راشد البوعينين والقاضي نبيل السيد الزلاقي، والقاضي سلمان فليفل والقاضي عبدالعزيز حسن منصور نايم.

وفي المادة الثالثة يعين القاضي خالد إبراهيم متولي وكيلا بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، بينما جاءت المادة الرابعة بتعيين رؤساء بالمحكمة الكبرى المدنية وهم القضاة راشد بن أحمد آل خليفة وعبدالعزيز الجابري، وعديلة حبيب، وتعيين رؤساء نيابة عامة من الفئة (أ) كل من فهد البوعينين، ونواف العوضي ود. علي الشويخ، ومهنا الشايجي وحسين الصيرفي وسلمان العصفور.

وفي المادة الخامسة يعين وكيلا بالمحكمة الكبرى المدنية كلا من القضاة: جواهر العبدالرحمن، ووليد العازمي وعبدالله أبل وأحمد الصديقي وإبراهيم الجفن وراشد الصحاف وجاسم العجلان وحسين الأمر ونواف المناعي ونورة المدفع، كما يعين رؤساء نيابة عامة من الفئة (ب) كلا من موزة النعار وعدنان الوداعي ومحمد صلاح وعدنان مطر ومحمد المالكي.

وفي المادة السادسة يعين قاضيا بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئية (أ) كلا من القضاة: حسين زامل وخليفة الظهراني ومحمد عبدالله وعلي الجزاف وعيسى المناعي وسعود المالكي، بينما يعين رؤساء نيابة عامة من الفئة (ب) كلا من خالد التميمي وكامل القرشي ومحمد النعيمي وحسن المهيزع وحمد القلاف وإبراهيم البنجاسم وعامر العامر وناصر البوعينين وعبدالله الذوادي.

وتم تعيين قضاة بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة (ب) في المادة السابعة وهم: عبدالوهاب آل محمود وأحمد المالكي ومحمد المعاودة، بينما تم تعيين 8 وكلاء نيابة عامة وهم: نور شهاب ونورة جمال المعلا ومحمد عبدالله ومحمود الذوادي وأحمد عبدالله وأحمد الأنصاري وأحمد الفاضل وعيسى العجمان.

وتم تعيين رؤساء بمحاكم الأسرة في المادة الثامنة بالمحكمة الكبرى، وهم الشيخ نواف المرباطي والشيخ عبدالإله المرزوقي والشيخ عبدالله النجدي والشيخ جعفر العالي والشيخ حسن العصفور.