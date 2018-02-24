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لماذا لم يكتمل "ربيع البحرين"؟.. أولى حلقات "#صلب_الموضوع" في عودة جديدة للصحفي بوصفوان لقناة اللؤلؤة

الكاتب الصحافي عباس بوصفوان
الكاتب الصحافي عباس بوصفوان

2018-02-24 - 5:26 ص

مرآة البحرين: في أولى حلقاته التي تبث مساء غد السبت، يطرح "صلب الموضوع"، البرنامج الجديد على قناة اللؤلؤة، سؤالا طالما تفاداه الكثيرون. ويتساءل البرنامج: لماذا لم يكتمل "ربيع البحرين"؟

لا يعرف الإجابات التي سيبلورها ضيف "#صلب_الموضوع" الصحفي والكاتب عباس بوصفوان، لكنه من دون شك يواجه سؤال مثيرا للجدل قد يعرضه لمزيد من الضغوط.

ويعمل بوصفوان مذيعا في قناة "نبأ" السعودية، ويقدم برنامجي "الدوار" و"اتجاهات سعودية"، وهذا أول تعاون دائم له مع "قناة اللؤلؤة" منذ أن تركها في نهاية ٢٠١١.

وقال الصحفي البحريني في تغريدة له أن البرنامج الأسبوعي "#صلب_الموضوع" يناقش القضايا الساخنة والحيوية من زوايا متعددة، ومن منظور أشمل من اللحظة.

يذاع "#صلب_الموضوع" في الساعة الثامنة والنصف من مساء كل سبت، وتقدمه الإعلامية ريان شراره. ويأتي البرنامج ضمن سلسة تحديثات تجريها القناة التلفزيونية البحرينية.

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