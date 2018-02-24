قادة السعودية والإمارات وقطر يزورون ترامب ضمن جهود أمريكية لتسوية الأزمة

ترامب التقى قادة دول مجلس التعاون في الرياض قبل أقل من شهر من اندلاع الأزمة السياسية مع قطر (أرشيفية)

2018-02-24 - 7:19 ص

مرآة البحرين: قال البيت الأبيض الجمعة (23 فبراير/ شباط 2018) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف قادة خليجيين ضمن جهود أمريكية لتسوية النزاع الخليجي قبل أن يكمل عامه الثاني.

وقال بيان رسمي إن ترامب سيستضيف ولي عهد السعودية محمد بن سلمان آل سعود (منتصف مارس) وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان (في ٢٧ مارس) وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (بداية ابريل) كل على حدة في البيت الابيض للتمهيد لاجتماع كامب ديفيد لتحقيق السلام مع قطر نهاية الربيع المقبل.

وقال مسؤول امريكي لـ "رويترز" إن بلاده تأمل أن يتم حل النزاع قبل القمة للسماح بالتركيز على اهتمامات استراتيجية أخرى مثل إيران.