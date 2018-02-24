الناشط خليل الحلواجي يعاني من أعراض جلطة... وسلطات السجن لم تسمح بنقله للمستشفى

2018-02-24 - 7:33 ص

مرآة البحرين: ذكر نائب أمين عام المنظمة الأوروبية- البحرينية لحقوق الإنسان فاطمة الحلواجي أن الناشط المعتقل خليل الحلواجي (محكوم بالسجن 10 سنوات) يعاني من أعراض الجلطة.

الحلواجي قالت إن والدها لم يكن بخير عندما اتصل بها هاتفيا 20 فبراير/ الجاري، وأشار إلى تعرضه لأعراض الجلطة من جديد كالمرة السابقة.

وأضافت "بصوته المتعب أخبرني بأنه لم يتم نقله للمشفى وأنه لم يستطع تحريك ذراعه مع شعوره بالتنمل وألم في الصدر".

وقالت الحلواجي إن والدها تم نقله إلى مستشفى القلعة (وزارة الداخلية) غير أنه لم يتلق الدواء، ولم يسمح بنقله للمستشفى لرؤية طبيب مختص.