توقيف الإعلامي محمد الشروقي واثنين آخرين بتهمة التشهير بأشخاص عبر تويتر

2018-02-24 - 8:50 ص

مرآة البحرين: ذكرت معلومات أن السلطات أوقفت الإعلامي محمد الشروقي وعبدالله المالود بعد أن وجهت لهم تهما بـ "التشهير بأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشار المحامي عبدالله هاشم إلى "‏أنباء أولية عن توقيف ثلاثة أشخاص من مَن يقودون عصابات التشهير في تويتر".

وذكرت معلومات أن الحساب المقصود قد يكون حساب نائب تائب الذي سرّب محادثات أثارت سخط الديوان الملكي والنواب المحسوبين عليه.

وقال النائب خالد الشاعر إن اتهام أحد أعضاء مكتبه الخاص بإدارة حساب وهمي وغير معروف مصدره غير صائب، مضيفا "اعتبره وسيلة ضغط ضعيفة من أفراد ضعفاء وحسابات وهمية أخري هزيلة ذكرت اسمه بقصد الضغط النفسي".

وربط الشاعر تلك الإجراءات بترؤسه لجنة التحقيق في ملكية الوكيل المساعد بمجلس الوزراء إبراهيم الدوسري أرضا في الرفاع كانت مخصصة لبناء مدرسة.

وجاء تشكيل لجنة التحقيق في أعقاب المحادثات المسربة بين الدوسري والنائب أنس بوهندي، التي هاجما فيها وزير المتابعة في الديوان الملكي أحمد عطية الله آ خليفة دون تسميته، إلى جانب تداول فضائح أخلاقية تتعلق بنواب بينهم رئيس المجلس أحمد الملا وخالد الشاعر.

وأعرب رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة عن استيائه من إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية واتهمها بنشر الفتنة بين الناس، في دعم للوكيل بمجلس الوزراء إبراهيم الدوسري.