خدمات النواب توافق على مشروع قانون يسمح لموظفي القطاع الخاص بشراء 5 سنوات تقاعدية

2018-02-24 - 2:38 م

مرآة البحرين: وافقت لجنة الخدمات لمجلس النواب على مشروع قانون يسمح للمؤمن عليهم من عمال القطاع الأهلي بشراء سنوات خدمة افتراضية بما لا يجاوز خمس سنوات أسوةً بالموظفين والضباط والأفراد في القطاعين الحكومي والعسكري.

وجاء في التعديل:

«يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدد خدمة افتراضية إلى مدة اشتراكه في التأمين بما لا يجاوز خمس سنوات، على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الضم وعند انتهاء الخدمة حدود المدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، وذلك مقابل أداء مبلغ إضافي يسدده للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ويقدر هذا المبلغ بحسب نص القانون. ويُشترط لضم الحد الأقصى إلى مدة الخدمة الافتراضية وفقًا لأحكام هذه المادة عدم انتفاع المؤمن عليه بضم مدة خدمة افتراضية وفقًا لأي من القوانين التأمينية أو التقاعدية المعمول بها. ولا تحسب المدد الافتراضية ضمن المدة المؤهلة للمعاش إلا بقضاء المؤمن عليه مدة الاشتراك المنصوص عليها في المادتين (34) و(37) من هذا القانون».

ويأتي هذا التعديل الذي وافقت عليه هيئة التأمين الاجتماعي لتوحيد المزايا التقاعدية.