الحبس سنة مع وقف التنفيذ لجامعي يدرس في لندن جلب مسدسا هوائيا و500 طلقة

2018-02-24 - 2:50 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة غيابيا بالحبس سنة وغرامة 500 دينار، لطالب جامعي يدرس في لندن بتهمة جلب مسدس يعمل بضغط الهواء و500 طلقة، معه في رحلة على الطائرة وتم ضبطه بمطار البحرين الدولي، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وبمصادرة المضبوطات.

كان مفتش الجمارك بمطار البحرين الدولي، قد شك أثناء مرور حقيبة سفر المتهم العائد من المملكة المتحدة، بعد أن لاحظ وجود مسدس بداخلها فتم وضع شريط أمني عليها وحال استلامها من قبل المتهم من جهاز سير الحقائب توجه بها إلى دورة المياه وهناك قام بقص الشريط الأمني بهدف عدم كشفها فتم تفتيشها والعثور على مسدس هوائي وذخيرته 500 طلقة مما تستخدم في المسدس المضبوط وملحقاته من عدسة مكبرة وأشعة ليزر للتصويب، وبسؤال المتهم اعترف بحيازته للمسدس والذخيرة المضبوطين وثبت من تقرير مختبر البحث الجنائي صلاحيتهما للاستعمال.

وأسندت النيابة العامة إليه أنه في يوم 20/5/2017، بدائرة أمن مطار البحرين الدولي، حاز وأحرز بغير ترخيص «مسدس هوائي» يعمل بضغط الغاز عيار 6 ملم وأجزاء من سلاح «مهداف» بغير ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالأوراق.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الأوراق قد خلت من وجود أسبقيات للمتهم وترى من ماضيه ما يحمل على الاعتقاد بعدم عودته إلى ارتكاب جريمة جديدة ومن ثم تشمل عقوبة الحبس المقضي بها بوقف التنفيذ عملا بالمادتين 81 و83 من ذات القانون.