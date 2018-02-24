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وزارة الخارجية: أمريكا تفتح سفارتها بالقدس في مايو
2018-02-24 - 3:18 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة سوف تفتح سفارة جديدة في القدس في مايو أيار بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل.
وأضافت في بيان أن مقر السفارة سيكون في المبنى الذي يضم العمليات القنصلية في القدس قبل الانتقال إلى مكان منفصل بنهاية 2019. وذكرت أن الولايات المتحدة بدأت البحث عن موقع لسفارتها الدائمة في القدس.
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