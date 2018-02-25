المحمود: إنتهت الحوارات مع المعارضة وعلى قياداتها عدم الترشح للانتخابات

2018-02-25 - 10:23 ص

مرآة البحرين: علّق رئيس تجمع الوحدة الوطنية عبداللطيف المحمود، في لقاء مع صحيفة أخبار الخليج، حول ما يتردد عن دعوة جديدة لعقد حوار جديد، بقوله: "هذا حديث ليس له مكان، انتهت الحوارات، والآن القافلة تسير، وليس هناك إمكانية لإيقاف المسيرة والرجوع إلى الوراء، لكن أي إرادة للإصلاح تأخذ القنوات الدستورية في المجتمع، هناك المجلس النيابي ومجلس الشورى كسلطة تشريعية، ولدينا قيادة منفتحة، ولدينا سلطة تنفيذية متواصلة مع الناس وأبوابها مفتوحة، وبالتالي لا مجال للرجوع إلى الخلف". بحسب تعبيره.

وأردف "من يرد الحوار فعليه أن يشارك في الانتخابات، لأن النظام لم يستبعد أحدا إلا من يمنعه القانون، أما البقية يستطيعون الدخول، والأبواب مفتوحة، فالملك يستقبل كل فئات الشعب، وكذلك مجلس رئيس الوزراء، ومجلس ولي العهد. وهذه من ميزات مملكة البحرين وبعض الدول الخليجية، إذ إن القيادة غير منغلقة، وإنما هي منفتحة على جماهيرها".

وعن مقترح أقره مجلس النواب بحرمان قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المعارضة المنحلة بحكم بات من الترشح للانتخابات النيابية، قال: "قيادات الجمعيات التي دخلت في الحركة الانقلابية وشاركت فيها عليهم من أنفسهم ألا يدخلوا الانتخابات القادمة، لأن أداءهم كان ضد الوطن، وعليهم أن يراجعوا أنفسهم، لا يقبل بمن وقف ضد الدولة والنظام أن يخوض الانتخابات، وخاصة أن وصل موقفه إلى حد الجريمة الوطنية، كل من ارتكب جريمة ضد الوطن والنظام، يجب أن ينطبق عليه هذا الاقتراح، لكن بحكم القانون، والأمر الآن في يد مجلس النواب لمناقشة الأمر. وأعتقد في الوقت نفسه ينبغي ألا نعمم، فإن هناك أناسا موجودين لكن ليس لهم دور فعال".