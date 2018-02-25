إعلانات بموقع مصري لتوظيف معلمات في البحرين

2018-02-25 - 10:29 ص

مرآة البحرين: نشر موقع مصري إسمه "وظائف"، إعلانات قبل أسابيع لتوظيف معلمات في البحرين، وفي عدة تخصصات أبرزها اللغة الانجليزية، مشترطاً ألا تتعدى أعمارهن 36 عاماً، وفي إعلانات اخرى 33 عاماً.

وأوضح الموقع إلى أن باب التسجيل لبعض الوظائف انتهى مطلع يناير الماضي، فيما قدمت وظائف اخرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر الفائتين.

وأشار الموقع الذي يعمل كوسيط توظيف إلى أن المدارس في البحرين ستوفر جميع مميزات التعاقد الرئيسية من سكن ورعاية صحية وتأمينات طبية وانتقالات ورسوم اقامة وبدل تذاكر طيران، كما جاء بالنص ان "الراتب متميز جداً جداً وحسب الخبرة".