» أخبار
إعلانات بموقع مصري لتوظيف معلمات في البحرين
2018-02-25 - 10:29 ص
مرآة البحرين: نشر موقع مصري إسمه "وظائف"، إعلانات قبل أسابيع لتوظيف معلمات في البحرين، وفي عدة تخصصات أبرزها اللغة الانجليزية، مشترطاً ألا تتعدى أعمارهن 36 عاماً، وفي إعلانات اخرى 33 عاماً.
وأوضح الموقع إلى أن باب التسجيل لبعض الوظائف انتهى مطلع يناير الماضي، فيما قدمت وظائف اخرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر الفائتين.
وأشار الموقع الذي يعمل كوسيط توظيف إلى أن المدارس في البحرين ستوفر جميع مميزات التعاقد الرئيسية من سكن ورعاية صحية وتأمينات طبية وانتقالات ورسوم اقامة وبدل تذاكر طيران، كما جاء بالنص ان "الراتب متميز جداً جداً وحسب الخبرة".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2018-02-25انتخاب إبراهيم كمال الدين رئيساً لجمعية مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني
- 2018-02-25وكيل وزارة الخارجية: بيانات الاتحاد الأوروبي حول البحرين أمر غير مقبول
- 2018-02-25المحمود: إنتهت الحوارات مع المعارضة وعلى قياداتها عدم الترشح للانتخابات
- 2018-02-24مرافق النواب توصي بحظر تصدير الرمال البحرية للخارج
- 2018-02-24الحبس سنة مع وقف التنفيذ لجامعي يدرس في لندن جلب مسدسا هوائيا و500 طلقة
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus