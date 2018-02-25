انتخاب إبراهيم كمال الدين رئيساً لجمعية مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني

2018-02-25 - 1:32 م

مرآة البحرين: عقدت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني يوم أمس السبت (24 فبراير 2018)، جمعيتها العمومية، وانتخبت عمومية مقاومة التطبيع بالتزكية اعضاء مجلس الادارة الجديد والمكون من سبعة أعضاء على النحو التالي: إبراهيم كمال الدين، احمد مكي، سامي عبدالعزيز، سميرة عبدالله، عبدالرسول عاشور، عمار سيادي، غسان سرحان.

وعقد مجلس إدارة الجمعية الجديد اجتماعأ إجرائياً، وانتخب ابراهيم كمال الدين رئيساً لمجلس الادارة، وغسان سرحان نائباً للرئيس وناطقاً اعلامياً باسم الجمعية، والسيد عبد الرسول عاشور أميناً للسر، وأحمد مكي أميناً مالياً، وعمار سيادي مسؤولاً عن تنمية العضوية، كما تم انتخاب سميرة عبدالله مسؤولة عن لجنة المرأة بالجمعية، وسامي عبدالعزيز مسؤلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وناقشت الجمعية العمومية التقريرين الأدبي والمالي للفترة من يونيو 2016 ولغاية يناير 2018 واللذان أقرا بإجماع الحاضرين.

وناقش مجلس الإدارة الجديد خطة عمل الجمعية للدورة القادمة، وأكدوا على وجوب الاستمرار في محاربة كافة خطوات التطبيع مع العدو الصهيوني، والتأكيد على وجوب إعادة فتح مكتب مقاطعة البضائع الصهيونية، وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة سواء المادية او المعنوية لشعبنا الفلسطيني البطل وبالاخص في هذه المرحلة الصعبة التي تكالبت فيها الصهيونية وقواها الحليفة في المنطقة والعالم على قضيتنا المركزية في محاولة لتصفيتها فيما سمي بصفقة القرن، هذا وأدان الاجتماع القرار الهمجي من الادارة الامريكية بنقل سفارتها لدى الكيان الى القدس الشريف، والمزمع تنفيذه في مايو هذا العام.

كما حيا الاجتماع الانتفاضة الشعبية المستمرة لأبناء شعبنا الفلسطيني البطل وقواه الحية والعمليات النوعية والطرق والأساليب التي ابتدعها الشعب الفلسطيني البطل في سبيل الدفاع عن القدس وانتزاع حقه وتحرير كامل التراب الفلسطيني من البحر الى النهر من دنس الصهاينة، مؤكدين أن الدور الذي تلعبه قوى شعبنا العربي الحية في مقاومة كافة محاولات التطبيع مع العدو ومقاطعته ومحاصرته على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية لهو مشاركة نوعية ومهمة في الانتفاضة الباسلة وخطوة في الاتجاه الصحيح.