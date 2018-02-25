رويترز: ألبا تقترض 400 مليون دولار إضافية لإكمال بناء الخط السادس وتنفذ المرحلة الثالثة من خطة خفض نفقات

2018-02-25 - 2:09 م

مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤول بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، التي تملك واحدا من أكبر مصانع صهر الألومنيوم في العالم، إنها ستجمع بنهاية الربع الأول من العام الجاري المبلغ اللازم لتمويل مشروع توسعة الخط السادس.

تقول الشركة إن الخط السادس سيجعلها أكبر مجمع لصهر الألومنيوم في العالم حيث سترتفع طاقة الإنتاج بواقع 540 ألف طن متري ليصل الإجمالي إلى 1.5 مليون طن سنويا.

ويتضمن المشروع إنفاقا رأسماليا بنحو ثلاثة مليارات دولار وسيمول جزء حجمه 1.5 مليار دولار من خلال قرض مجمع أتمت الشركة جمعه في 2016 وسيمول داخليا بمبلغ 400 مليون دولار في حين جرى تدبير 700 مليون دولار العام الماضي بقروض مضمونة من جانب وكالات ائتمان تصدير.

وقال علي البقالي نائب الرئيس التنفيذي لألبا في مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي إن هذا يعني أن المبلغ المتبقي حوالي 400 مليون دولار وستضمنه أيضا وكالات ائتمان تصدير وسيستكمل بنهاية مارس/آذار.

وقال البقالي إن من بين البنوك التجارية الرئيسية المشاركة في تمويل وكالات ائتمان التصدير بي.ان.بي باريبا وسيتي جروب وكومرتس بنك وكريدي أجريكول وستاندرد تشارترد.

تأتي وكالات ائتمان التصدير المشاركة في المرحلة الثانية من هذا التمويل من ألمانيا وكندا واليابان.

وتابع أن الخط السادس في سبيله لبدء الإنتاج في بداية 2019 وستحتاج ألبا ستة أشهر بعد ذلك لزيادة الإنتاج إلى الطاقة القصوى.

تملك حكومة البحرين حصة أغلبية في ألبا من خلال صندوق الثروة السيادي ممتلكات. وبدأت الشركة العام الجاري المرحلة الثالثة من برنامج لخفض التكاليف من المتوقع أن يوفر للشركة نحو 60 مليون دولار في 2018.

وقال البقالي "من أجل المنافسة في السوق، وبما أننا لا نتحكم في الأسعار، فينبغي أن نركز على برنامج خفض التكاليف. ما نستطيع السيطرة عليه هو تكاليفنا كي نزيد الكفاءة ونزيد الإنتاج."