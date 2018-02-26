» أخبار

وزارة الداخلية: انتشال جثة على ساحل الجفير

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

2018-02-26 - 4:59 ص

مرآة البحرين: أعلنت وزارة  الداخلية في وقت متأخر الأحد (25 فبراير/ شباط 2018) عن انتشال جثة على ساحل الجفير بالقرب من مسجد أحمد الفاتح.

ولم تضف الداخلية أية معلومات بشأن الحادثة، وقالت، عبر حسابها على تويتر، إن "الجهات المختصة تباشر إجراءاتها".

اقرأ أيضا
المزيد...
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus