وزارة الداخلية: انتشال جثة على ساحل الجفير

2018-02-26 - 4:59 ص

مرآة البحرين: أعلنت وزارة الداخلية في وقت متأخر الأحد (25 فبراير/ شباط 2018) عن انتشال جثة على ساحل الجفير بالقرب من مسجد أحمد الفاتح.

ولم تضف الداخلية أية معلومات بشأن الحادثة، وقالت، عبر حسابها على تويتر، إن "الجهات المختصة تباشر إجراءاتها".