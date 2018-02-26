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وزارة الداخلية: انتشال جثة على ساحل الجفير
وزارة الداخلية
2018-02-26 - 4:59 ص
مرآة البحرين: أعلنت وزارة الداخلية في وقت متأخر الأحد (25 فبراير/ شباط 2018) عن انتشال جثة على ساحل الجفير بالقرب من مسجد أحمد الفاتح.
ولم تضف الداخلية أية معلومات بشأن الحادثة، وقالت، عبر حسابها على تويتر، إن "الجهات المختصة تباشر إجراءاتها".
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