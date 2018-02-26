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طيران الخليج تقول إن 39 طائرة جديدة ستدخل العمل بدءا من أبريل
طيران الخليج
2018-02-26 - 5:17 ص
مرآة البحرين: قال وزير التجارة رئيس مجلس إدارة طيران الخليج زايد الزياني إن 39 طائرة جديدة ستبدأ العمل في أبريل/ نيسان المقبل.
وأشار الزياني إلى أن "التوسع لايعني زيادة في المصاريف". وتتلقى الشركة بشكل دوري إعانات ضخمة من الحكومة.
وتواجه شركة طيران الخليج خسائر مالية كبيرة بسبب الفساد الإداري والمالي والمنافسة الشديدة من الشركات الخليجية.
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