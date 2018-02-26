» أخبار
سلطنة عمان سلمت مواطنا للسلطات البحرينية السبت الماضي
2018-02-26 - 2:31 م
مرآة البحرين (خاص): قامت السلطات في سلطنة عمان بتسليم المواطن حسين شهاب من بلدة الدراز إلى البحرين، السبت الماضي.
وأكد نشطاء أن الشاب حسين محمد حسن عبدالنبي عبدالكريم شهاب (28 عاما) أجرى اتصالات بعائلته من مبنى التحقيقات الجنائية في البحرين.
وسلمت دول الخليج منذ 2011 حتى العام الجاري عددا من المواطنين لسلطات البحرين بسبب قضايا ذات خلفية سياسية.
وقبل أشهر سلمت الكويت مواطنين اثنين للسلطات البحرينية، بسبب قضايا سياسية.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2018-02-26الاستئناف: السجن 3 سنوات لثلاثة متهمين بحرق سيارة مرشح للانتخابات البلدية في 2014
- 2018-02-26التمييز تؤيد إعدام متهم بتفجير أدى لاستشهاد فخرية مسلم
- 2018-02-26وزارة الداخلية: انتشال جثة على ساحل الجفير
- 2018-02-25انتخاب إبراهيم كمال الدين رئيساً لجمعية مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني
- 2018-02-25وكيل وزارة الخارجية: بيانات الاتحاد الأوروبي حول البحرين أمر غير مقبول
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus