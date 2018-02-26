سلطنة عمان سلمت مواطنا للسلطات البحرينية السبت الماضي

2018-02-26 - 2:31 م

مرآة البحرين (خاص): قامت السلطات في سلطنة عمان بتسليم المواطن حسين شهاب من بلدة الدراز إلى البحرين، السبت الماضي.

وأكد نشطاء أن الشاب حسين محمد حسن عبدالنبي عبدالكريم شهاب (28 عاما) أجرى اتصالات بعائلته من مبنى التحقيقات الجنائية في البحرين.

وسلمت دول الخليج منذ 2011 حتى العام الجاري عددا من المواطنين لسلطات البحرين بسبب قضايا ذات خلفية سياسية.

وقبل أشهر سلمت الكويت مواطنين اثنين للسلطات البحرينية، بسبب قضايا سياسية.