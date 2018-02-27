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ملك البحرين يبعث برسالة شفوية لمحمد بن زايد
2018-02-27 - 1:50 م
مرآة البحرين: قالت وكالة أنباء البحرين إن وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة نقل رسالة شفوية من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.
وأظهرت صورة بثتها الوكالة استقبال محمد بن زايد لوزير خارجية البحرين.
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