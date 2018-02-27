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الاستئناف تؤيد إعدام سيد أحمد العبار وحسين مهدي في قضية قتل شرطي بكرباباد
المحكومان بالإعدام سيد أحمد العبار وحسين مهدي
2018-02-27 - 1:55 م
مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم بالإعدام على الشابين حسين مهدي وسيد أحمد العبار، المتهمين بقتل الشرطي محمد نافيد عبر تفجير في كرباباد.
كما أيدت المحكمة الأحكام الصادرة على 3 مدانين في الواقعة بالسجن المؤبد وعقوبات بالسجن ما بين 10 و3 سنوات على 8 آخرين وإسقاط جنسية 9 في القضية وإلزام المتهمين السبعة الأوائل بالتضامن بسداد 25 ألف 416 دينار قيمة تلفيات دورية الشرطة، و3 آلاف دينار عن تلفيات الشاحنة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.
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